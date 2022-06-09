Ясиноватая, ДНР, 9 июня, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 9 июня Ясиноватский район ДНР из БМ-21 «Град» и артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Удары были нанесены со стороны города Авдеевка. В 17:30 мск в сторону города Ясиноватая выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 19:50 мск украинские боевики обстреляли посёлок Красный Партизан, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

В 20:30 мск под обстрел попали посёлки Верхнеторецкое и Новобахмутовка: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 мм и четыре ракеты из БМ-21 «Град».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обстреле Верхнеторецкого погиб мирный житель.

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