Охрид, Северная Македония, , 23:18 — REGNUM Комиссар еврокомиссии по расширению Оливер Вархели 8 июня дистанционно посетил саммит Open Balkan.

Оливер Вархели European Parliament

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель ЕС обратился к участникам саммита с речью, в которой назвал инициативу хорошей возможностью ускорить евроинтеграцию региона в ЕС. Вархели подчеркнул особую важность регионального сотрудничества на фоне украинского кризиса.

Вархели также выразил удовлетворение в связи с подписанием соглашений в рамках инициативы. Также в поддержку Open Balkan высказался Габриэль Эскобар – представитель Госдепа США на Западных Балканах.

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