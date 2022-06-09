Охрид, Северная Македония, 9 июня, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Комиссар еврокомиссии по расширению Оливер Вархели 8 июня дистанционно посетил саммит Open Balkan.

European Parliament Оливер Вархели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель ЕС обратился к участникам саммита с речью, в которой назвал инициативу хорошей возможностью ускорить евроинтеграцию региона в ЕС. Вархели подчеркнул особую важность регионального сотрудничества на фоне украинского кризиса.

Вархели также выразил удовлетворение в связи с подписанием соглашений в рамках инициативы. Также в поддержку Open Balkan высказался Габриэль Эскобар – представитель Госдепа США на Западных Балканах.