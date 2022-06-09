София, 9 июня, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Глава Демократической лиги Болгарии Павле Траянов в эфире македонской телепередачи «Утренний брифинг» 8 июня заявил, что отношения с Северной Македонией находятся на самом низком уровне за всю их историю.

Vladimir Petkov Бойко Борисов

По словам политика, Болгария оказалась в поле зрения России, и именно это способствовало тому, что София заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

«Это не аутентичная болгарская политика в отношении Македонии, вето — это политика России на Балканах.