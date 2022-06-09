Россию назвали вдохновительницей болгарского вето на расширение ЕС
София, 9 июня, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Глава Демократической лиги Болгарии Павле Траянов в эфире македонской телепередачи «Утренний брифинг» 8 июня заявил, что отношения с Северной Македонией находятся на самом низком уровне за всю их историю.
Vladimir Petkov
Бойко Борисов
По словам политика, Болгария оказалась в поле зрения России, и именно это способствовало тому, что София заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.
«Это не аутентичная болгарская политика в отношении Македонии, вето — это политика России на Балканах.
Россия защищает свои интересы при помощи Болгарии. Ранее ее инструментами был Бойко Борисов (экс-премьер-министр Болгарии), глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, Красимир Каракачанов (экс-министр обороны Болгарии), но самым слепым последователем русской политики на практике является президент Болгарии Румен Радев».