Москва, 9 июня, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Итальянский специалист и наставник «Спартака» Паоло Ваноли покинул пост главного тренера основной команды московского клуба. Об этом 9 июня сообщили на официальном сайте «красно-белых».

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Паоло Ваноли возглавил «красно-белых» в декабре 2021 года. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» одержал победу в БЕТСИТИ Кубка России по футболу и завершил регулярный сезон на десятом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее об уходе Паоло Ваноли уже объявлял итальянский журналист и инсайдер Лука Бьянкин. Также об этом сообщал агент Ваноли.