Вашингтон, 9 июня, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) займётся собственными исследованиями в сфере неопознанных летающих объектов (НЛО) и «понимания неизведанного».

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Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном 9 июня.

«NASA считает, что научные методы являются мощным средством исследования, и они применимы и в этом аспекте», — заявил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен по данному вопросу.

«В нашем распоряжении есть широкий спектр средств наблюдения Земли из космоса, а это научная база исследования. У нас есть инструменты и команда специалистов, способные улучшить наше понимание неизведанного», — добавил он.

В NASA уточняют, что под «неопознанными воздушными явлениями», как их принято называть в США, подразумеваются «наблюдения явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений».

Также подчеркивается, что в настоящий момент «нет свидетельств того, что неопознанные воздушные явления по своей природе имеют внеземное происхождение».

Группу по исследованию НЛО возглавит астрофизик Дэвид Сперджел. Программа исследования рассчитана на срок около девяти месяцев. По его итогам будет подготовлен доклад.