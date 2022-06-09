Донецк, , 23:01 — REGNUM Столица ДНР вечером 9 июня подверглась множественным обстрелам со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 16:00 мск ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Авдеевка Киевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 мм.

В 16:20 и в 16:40 мск Донецк был обстрелян со стороны населённого пункта Красногоровка: в строну города украинские боевики выпустили 26 снарядов калибра 122 мм.

В 17:22 мск из Авдеевки обстреляли Калининский район Донецка: выпущено девять снарядов калибра 155 мм.

В 17:50 мск посёлок шахты «Трудовская» в Донецке ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Марьинка, выпустив восемь мин калибра 82 мм.

В 18:10 мск под обстрел попал Петровский район столицы ДНР: со стороны населённого пункта Невельское украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 155 мм.

Куйбышевский район Донецка обстреляли в 18:10, 18:40 и 20:45 мск: со стороны Невельского выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, со стороны населённого пункта Водяное — шесть мин калибра 120 мм и из Авдеевки — пять ракет из БМ-21 «Град».

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