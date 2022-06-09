Москва, , 22:59 — REGNUM Как сообщает издание Interia, завтра, 10 июня, 32-летний фланговый атакующий защитник сборной Польши Мацей Рыбус, выступавший за «Локомотив», пройдет медицинский осмотр перед переходом в московский «Спартак».

Мацей Рыбус Светлана Бекетова

В случае успешного прохождения медицинского осмотра Рыбус заключит с «красно-белыми» контракт.

За «Локомотив» Мацей Рыбус выступал с 19 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 1,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Рыбус принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился тремя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.