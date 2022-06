Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Студия Innersloth выложила в Сеть первый трейлер VR-версии игры Among Us. Разработчики показали ролик в рамках трансляции онлайн-фестиваля Summer Game Fest.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Поклонники популярной видеоигры в стиле «Мафии» получили возможность увидеть, как будет выглядеть игровой процесс версии Among Us для гарнитур виртуальной реальности. Разработчики сообщили, что релиз игры состоится в «праздники» 2022 года (в США период праздников приходится на ноябрь и декабрь), она выйдет на платформах Meta Quest 2 и Steam VR.

Напомним, VR-версия Among Us была анонсирована в декабре 2021 года во время трансляции вручения премии The Game Awards. Оригинальная игра вышла 15 июня 2018-го, но стала резко набирать популярность только в 2020.

