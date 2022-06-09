Ижевск, , 22:57 — REGNUM В управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поступила информация о том, что в мясной продукции производства ООО «Евразия Селлер» (Белоруссия) обнаружены Listerii Monocitogenes. Об этом сообщает пресс-служба управления.

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Продукция «Блоки мясные из жилованного мяса говяжьи первого сорта замороженные» весом 2,903 тыс. кг поступила и хранилась в ООО «Игринский мясокомбинат». Общество направило продукцию на изолированное хранение до принятия решения.

Позднее игринское предприятие получило предписание об утилизации или уничтожении продукции. Для этих целей продукция была направлена в ООО «Сария Био-Индастрис Волга» (Татария).

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции запущена национальная кампания по отзыву шести сыров из сыроварни под брендом Graindorge (группа Lactalis), которые продаются крупными розничными торговцами, поскольку они могут содержать бактерию, вызывающую листериоз.

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