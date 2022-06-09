Приштина, , 23:04 — REGNUM Бывший президент Косово Бехджет Пацолли 8 июня призвал Косово присоединиться к Open Balkan.

Бехджет Пацолли Официальный сайт президента Республики Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что после присоединения Черногории к инициативе возник необходимый момент для аналогичного шага Косово, поскольку Приштине нечего бояться, если инициативу поддерживают три албанских премьер-министра — премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Черногории Дритан Абазович и премьер-министр Косово Альбин Курти.

Пацолли также отметил, что Косово может выйти из инициативы в любой момент, так же как Великобритания вышла из ЕС, однако изоляция может принести Приштине вред.

Напомним, среди учредителей Open Balkan — Северная Македония, треть населения которой составляют албанцы.

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