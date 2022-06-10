Белград, , 04:08 — REGNUM Граждане Сербии и Турции теперь смогут пересекать границы другого государства, имея при себе только внутренний паспорт. Это стало возможным после того, как правительство Сербии на заседании 9 июня приняло соответствующий документ.

Паспортный контроль Pulkovo-aeroport.ru

В сообщении правительства Сербии, опубликованном по этому поводу, отмечается, что такое решение было принято с учетом чрезвычайно интенсивного туристического и экономического обмена между двумя государствами.

Полагается, что упрощение процедуры пересечения границы облегчить передвижение людей и товаров между Сербией и Турцией, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Сербия ранее подписала с Албанией и Северной Македонией ряд документов о создании региональной свободной экономической зоны под названием Open Balkan. Предполагается, что и эта инициатива облегчить туристический и экономический обмен в регионе.