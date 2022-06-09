Лондон, , 22:50 — REGNUM Британии угрожает голод, так как пищевая промышленность страны оказалась на грани краха из-за роста цен на энергоносители на фоне антироссийских санкций, сообщает 9 июня газета The Telegraph.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, издание напоминает о критическом состоянии предприятий по производству удобрений. Некоторые компании уже не могут позволить себе содержать предприятия в условиях взлета цен на газ и высоких экологических налогов.

При этом британские фермеры, страдающие от невероятно высокой инфляции, получат ещё один удар, оставшись без удобрений.

Дефицит азотных удобрений вызовет рост стоимости молока, мяса и хлеба на фоне затрудненного импорта зерна, который усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии.

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