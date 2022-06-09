Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Ростовская область пока не будет следовать примеру Москвы и не станет объявлять «ковидную амнистию». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 9 июня.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в городе Ростове-на-Дону

«Пока в Ростовской области данный вопрос не рассматривается», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прекращении взимания штрафов за нарушение санитарных требований, действовавших в период пандемии COVID-19. Он пояснил, что амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными учреждениями, за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции. Объём «ковидной амнистии» оценивается столичными властями в 13,6 млрд рублей.