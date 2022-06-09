9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:58 — REGNUM Новый логотип российских ресторанов «Макдоналдс», представляющий собой стилизованные изображения картофеля фри и бургера на зелёном фоне, спровоцировал дискуссию в интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

The Burger Friday- Бургерная пятница. Gabriel Nardelli Araujo.

Цитата из видео: Удивительное сходство: на что похож новый логотип Макдональдса. Канал — Короче новости.

«Ну хотя бы хомяки порадуются. Они, наверное, так соскучились по котлетке в булочке», — думает Олег Б.

Многие пользователи в штыки восприняли новый логотип популярной сети быстрого питания.

«Очень некрасиво оформленный логотип, а про цвета вообще молчу», — поделился своим мнением Arthur A.

Некоторые комментаторы отмечают, что новый логотип не только не нравится им визуально, но и не вызывает аппетита.

«Несъедобный логотип, не вызывает совершенно ассоциации с чем-то вкусным. Особенно этот душный зелёный фон отталкивает», — пишет Елена Н.

Часть людей слишком уж прикипела к старому логотипу, поэтому появление нового изображения на их любом блюде портит им настроение.

«Лучше бы букву «М» оставили обычную. А это, конечно, фиговый логотип, как по мне. Вообще не смотрится. Не исключаю, что другие варианты были ещё хуже», — отметил Дмитрий Л.

Ряд пользователей жалуется на отсутствие желания у компании McDonald’s постараться и сделать действительно красивый и привлекательный логотип для своих российских ресторанов.

«Что-то у рекламщиков в последнее время с фантазией не очень», — написала Эвелина М.

«Как всегда? Над логотипом работали 15 дизайнеров и 12 маркетологов, а потрачены на это были миллионы рублей? Вообще такое себе», — считает Валентин А.

«Вот честно: ни вкуса, ни стиля. Ничего! Кто это всё придумывает? Увольте, пожалуйста! В России куча талантливых людей, мы всех переплюнем! Откройте какой-нибудь форум, где могут предлагать люди варианты, сделайте голосование. Ну невозможно ведь на такое смотреть», — Александр В.

Отдельные комментаторы отмечают, что, судя по всему, российский «Макдоналдс» даже и не старался при разработке логотипа — любители этого ресторана так или иначе купят их продукцию.

«Ну, видно, что они особо не заморачивались с логотипом, да это и логично. Интересно будет попробовать «новое» меню, а то многие волнуются, что качество «упадёт» — пишет Дарья М.

«Качество? А там разве было качество? Как по мне, что со старым, что с новым логотипом, этот общепит у меня вызовет интерес, только если мне в туалет приспичит», — написал Николай О.

«Ну, изменился логотип. А готовить будут те же студенты. Из нашей продукции. Ничего не поменяется. От нового логотипа у «Макдональдса» клиентов меньше не станет», — уверена Кирилл В.

Фастфуд russellstreet

Нашлись и те, кому новый логотип пришёлся по душе.

«Новая стилизация буквы «М», на мой взгляд, весьма удачная. И со входом в метро не спутаешь, и к прежнему логотипу McDonald’s отсылка имеется. Нормально, одобряю», — поделился своим мнением Константин К.

Напомним, 9 июня «Известия» опубликовали материал, согласно которому пресс-служба компании «Макдоналдс» сообщила о том, что для нового логотипа российской сети ресторанов быстрого обслуживания были выбраны стилизованные изображения картофеля фри и бургера на зелёном фоне.