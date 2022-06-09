Ижевск, 9 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Прокуратура Первомайского района Ижевска установила, что в одной из школ издан локальный нормативный акт, положения которого противоречат законодательству. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В школьном документе императивно определен размер пожертвования, которое уплачивают родители, обстоятельства, от которых он зависит, а также обязательство о ежемесячной благотворительной помощи школе.

На данный акт прокурором принесен протест. Противоречащие закону нормы исключены из нормативного акта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне школы не будут собирать денежные средства на выпускные вечера. Если родителя хотят сделать праздник для детей в особо торжественных условиях, то решать этот вопрос должен родительский комитет, а не администрация школ.

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