Стокгольм, , 22:39 — REGNUM Сегодня, 9 июня, в Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Сербии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Лука Йович Oleg Bkhambri

Стартовые составы команд:

Швеция: Робин Ульсен, Гьялмар Экдаль, Йоаким Нильссон, Йоэль Андерссон, Людвиг Аугустинссон, Виктор Классон, Йенс Каюсте, Энтони Эланга, Маттиас Сванберг, Кристофер Ольссон, Робин Куайсон.

Сербия: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Неманья Гудель, Душан Тадич, Алекса Терзич, Сергей Милинкович-Савич, Филип Джуричич, Дарко Лазович, Лука Йович.

На данный момент сборная Сербии с одной победой и тремя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Швеции, набрав три очка, располагается позицией ниже.