Мирный, Архангельская область, 9 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. B Архангельской области возбуждено уголовное дело в связи с отравлением детей в патриотическом лагере «Авангард», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

«Сегодня в Мирнинскую городскую больницу из лагеря «Авангард» госпитализировано 8 детей с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в самом лагере. Состояние здоровья несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время следователи ведут сбор доказательственной базы. Произведён осмотр помещений учреждения, взяты пробы продуктов и сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление детей в «Авангарде» стало поводом для прокурорской проверки.