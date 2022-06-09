Женева, Швейцария, , 22:35 — REGNUM Сегодня, 9 июня, в Женеве на стадионе «Стад де Женев» национальная сборной Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Стартовые составы команд:

Швейцария: Ян Цоммер, Сильван Видмер, Мануэль Аканджи, Эрай Джемерт, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Мишель Абишер, Брель Эмболо, Стивен Цубер, Джердан Шакири.

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Диего Льоренте, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Маркос Льоренте, Гави, Ферран Торрес, Пабло Сарабия, Альваро Мората.

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи — Йост ван Жульен и Йохан Балдер. Резервный арбитр — Йерун Мансхот.