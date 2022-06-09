Лиссабон, 9 июня, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» сборная Португалии по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Стартовые составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Рафаэл Геррейру, Пепе, Данилу Перейра, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду, Диогу Жота.

Чехия: Йиндржих Станек, Давид Зима, Якуб Брабец, Алеш Матею, Владимир Цоуфал, Милан Гавель, Михал Садилек, Томаш Соучек, Адам Гложек, Адам Кухта, Ондржей Лингр.

На матч назначена словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ассистенты главного судьи — Матей Жунич и Мануэл Видали.