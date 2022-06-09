Сыктывкар, 9 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В Коми с 3 по 9 июня от укусов клещей пострадали 477 человек, 82 из них — дети, сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 1326 пострадавших от укусов клещей, в том числе 270 детей.

«В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми за неделю было проведено 91 исследование, из них в двух обнаружен антиген вирусного клещевого энцефалита, в трех — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Петербурга заболели клещевым энцефалитом.