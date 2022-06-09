Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Известный российский актёр театра и кино Павел Деревянко провёл встречи с детьми, прибывшими из народных республик Донбасса, сообщает 9 июня пресс-служба губернатора Ростовской области.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Павел Деревянко провёл встречу с детьми, прибывшими из народных республик Донбасса

Одна из таких встреч состоялась в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка» в Неклиновском районе Ростовской области, где временно размещены жители ДНР и ЛНР, вынужденные покинуть опасные районы.

Встреча проходила в формате «вопрос-ответ» на тему различных сфер жизни известного российского актёра, который охотно делился своими взглядами на карьеру, сложности профессии, человеческие ценности.

«Когда мы его увидели, пришли все в шок, конечно, нас предупредили, но мы до последнего не могли поверить», — заявила одна из участниц встречи.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Павел Деревянко провёл встречу с детьми, прибывшими из народных республик Донбасса

«Мне кажется важным донести до детей какие-то основные базовые настройки о том, как важно быть достойным человеком. Гражданство может быть какое угодно, а человеком важно быть всегда», — подчеркнул Павел.

На прощание он вручил ребятам сладости и проектор для просмотра фильмов в большой компании.

Следующая встреча прошла в Неклиновском районе в санатории-профилактории «Звезда», где также оборудован пункт временного размещения и готовятся помещения под будущий детский сад для детей вынужденных переселенцев. Деревянко пообщался со школьниками и подарил будущему детскому саду телевизор и «умную колонку».

Пресс-служба губернатора Ростовской области Павел Деревянко провёл встречу с детьми, прибывшими из народных республик Донбасса

«В нынешней ситуации детям из Донбасса, находящимся в пунктах временного размещения, для адаптации необходима не только материальная, но и эмоциональная поддержка. Думаю, что встреча с известной личностью, человеком с большим жизненным опытом, не только подарила множество положительных эмоций всем участникам, но и дополнительно замотивировала ребят», — заявил по итогам этих мероприятий заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.