Рим, 9 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Тиражи большинства итальянских газет в апреле 2022 года вновь снизились, передают национальные СМИ 9 июня со ссылкой на экспертные исследования.

Италия

Исключением стала газета La Repubblica, тираж которой увеличился с 141,7 до 142,1 тысяч экземпляров.

У большинство других наиболее читаемых изданий тиражи сократились, это касается и лидера — газеты Corriere della Sera (с 268,6 до 261,6 тысяч экземпляров).

Население Италии — 59 миллионов человек.