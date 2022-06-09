Рим, , 22:11 — REGNUM Премьер-министр Италии должен дать объяснение фактам составления так называемых «списков путинистов», заявил 9 июня известный журналист Микеле Санторо.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в парламентском комитете по безопасности подтвердили информацию СМИ: один из департаментов аппарата премьер-министра при поддержке спецслужб составлял списки «пророссийских» общественных деятелей, включая журналистов и депутатов парламента. Их «пророссийскость» в большинстве случаев состоит в недостаточной «проукраинскости» их позиции. Формальной причиной составления списков было «желание противодействовать российской дезинформации».

Демократия в Италии, очевидно, находится ныне «не в добром здравии», отметил Санторо.