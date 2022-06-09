Рим, , 22:02 — REGNUM Если после выборов 2023 года пост премьер-министра Италии займет не Марио Драги, это будет грозить негативными экономическими последствиями как самой Италии, так и ЕС в целом, заявил 9 июня советник президента Франции Ален Менк.

Марио Драги EU2017EE Estonian Presidency

Как отмечают итальянские СМИ, Менк повторил призыв ряда мировых аналитиков, включая Goldman Sachs, и фактически призвал к отмене выборов, настаивая, что экс-глава Центробанка ЕС Драги якобы является фигурой безальтернативной.

Драги с февраля 2021 года возглавляет «широкую коалицию», в которую входят столь разные политические силы, как популисты, правоконсерваторы и леволибералы.

Выборы пройдут весной 2023 года. По данным социологов, если трем правым партиям (Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) удастся избежать разлада, победу одержат именно они.