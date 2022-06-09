Вашингтон, 9 июня, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Пятеро морских пехотинцев погибли в результате крушения конвертоплана MV-22 Osprey, сообщает 9 июня командование Корпуса морской пехоты США.

Dodmedia.osd.mil Конвертоплан MV-22B Osprey

Таким образом военные подтвердили информацию о катастрофе летательного аппарата, разбившегося вечером 8 июня в пустынной местности штата Калифорния.

«Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев… в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года», — указано в опубликованном пресс-релизе.

Причины катастрофы выясняются.

Стоит отметить, что местные СМИ опубликовали данные о том, что на борту разбившегося конвертоплана были ядерные материалы. Корпус морской пехоты США отрицает это.