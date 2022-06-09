Тырговиште, Болгария, 9 июня, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Представители Службы безопасности Болгарии приступили к поискам пилотов частного самолета, нелегально пересекшего болгарское воздушное пространство и брошенного в районе аэродрома города Тырговиште на северо-востоке страны. Об этом 9 июня сообщает софийская газета «Факты».

Jerry Gunner Самолет Beechcraft model 95

Согласно официальной информации, указанное транспортное средство было обнаружено сегодня днем. При этом в кабине найдены личные вещи и документы лиц, предположительно имеющих отношение к соответствующему рейсу.

Другой информации нет. Ведется следствие.

Напомним, 8 июня небольшой двухмоторный самолет Beechcraft, на борту которого находились два человека, нелегально пересек сначала венгерско-румынскую, а затем румынско-болгарскую границу. Ранее истребители F-16 ВВС Румынии сопроводили нарушителя до территории, контролируемой болгарскими военно-воздушными силами.