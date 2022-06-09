Рим, 9 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Жители Италии, которые согласятся на сезонную работу в сфере туризма, должны получать часть «пособия по гражданству» (по бедности), заявил в интервью Messaggero 9 июня министр туризма Массимо Гаравалья.

Пляж

По его мнению, это увеличит зарплаты и приток работников в отрасль, где в настоящее время после коронакризиса не хватает 300 тысяч человек.

Предложение будет рассмотрено правительством.