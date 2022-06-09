Ясиноватая, ДНР, , 21:55 — REGNUM Житель посёлка Верхнеторецкое (Ясиноватский район, ДНР) погиб под обстрелом украинских вооружённых формирований, сообщает 9 июня Штаб территориальной обороны республики.

Повреждения после обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Уточняется, что мужчина погиб при обстреле домов, расположенных на улице Красной.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Верхнеторецкое украинские боевики обстреляли в 20:30 мск, выпустив со стороны города Авдеевка шесть снарядов калибра 122 мм.

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