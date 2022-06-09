Елец, Липецкая область, , 21:59 — REGNUM Известная певица Лариса Долина выступит в Ельце. Об этом 9 июня сообщил портал Gorod48.

Лариса Долина Скриншот с YouTube

Так, выступление артистки состоится 11 июня 2022 года в рамках фестиваля имени Тихона Хренникова. Стоит отметить, что несколькими днями ранее появилась информация о том, что вместо Долиной на фестивале выступит Сергей Жилин, однако сегодня исполнительницу окончательно утвердили в программе мероприятия.

Ранее певец Прохор Шаляпин обвинил Ларису Долину в самовлюблённости. По мнению артиста, Долина никогда не станет помогать молодым и перспективным музыкантам.