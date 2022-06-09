Москва, , 21:47 — REGNUM Украинские нацисты готовят провокацию с обстрелом Змиевской тепловой электрической станции, сообщил 9 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он пояснил, что информация об этом получена от пленных украинских боевиков. В результате нацисты намерены обвинить Россию в том, что без энергоснабжения останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции. В случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения», — рассказал Мизинцев.

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