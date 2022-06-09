Рим, 9 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Порты Украины должны быть разблокированы, иначе миру грозит продовольственная катастрофа, заявил 9 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

Presidenza della Repubblica Марио Драги 2021

По его словам, украинское зерно имеет ключевое значение для ситуации.

Драги полагает, что виновной стороной является Россия, действия которой объясняются якобы не санкциями (в случае с российским зерном) и не необходимостью разминировать порты (в случае с украинским), а злым умыслом.