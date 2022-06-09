Москва, 9 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. За первый квартал 2022 года работающие за рубежом трудовые мигранты переслали в Киргизию через системы денежных переводов $517 млн 970 тысяч (31 млрд 196 млн рублей). Такие данные приводит Национальный банк республики в ежемесячном отчёте.

Киргизы

Это на $24 млн 970 тысяч (1 млрд 504 млн рублей) или на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Большую часть этих денег, а именно $493 млн 590 тысяч (29 млрд 728 млн рублей) или 95,3% от общего объёма денежных переводов, на родину перечислили киргизстанцы, работающие в России.

Это на $35,2 млн (2 млрд 120 млн рублей) или на 6,6% меньше, чем они отправили в Киргизию в январе–марте прошлого года.