Вашингтон, 9 июня 2022, 21:44 — REGNUM Попытки Тегерана ослабить контроль над его ядерными объектами, осуществляемый МАГАТЭ, плохо отразятся на международном положении Ирина, говорится в опубликованном 9 июня заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Комментируя заявления иранского руководства о том, что Иран снимет 27 видеокамер МАГАТЭ на нескольких ядерных объектах, Блинкен заявил, что Тегеран снижает «транспорентность», действует контрпродуктивно, а это отталкивает США, затрудняя возвращения Вашингтона в ядерную сделку.
Он добавил, что возвращение США к участию в ядерной сделке возможно только если Тегеран прекратит требовать то, что не предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий.
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