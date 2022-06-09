Бишкек, , 21:41 — REGNUM Власти Киргизии разрешили гражданам, выплачивающим ипотечный кредит, получить свои пенсионные накопления. Как сообщили в социальном фонде республики, соответствующее постановление правительства уже вступило в силу.

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Эти деньги им разрешили потратить на погашение основной суммы займа или процентов.

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Однако, как отмечают в ведомстве, есть одно обязательное условие — в накопительной части личного страхового счёта застрахованного лица, а также его супруга или супруги, должны быть пенсионные накопления в сумме не менее 50 тысяч сомов (38 тысяч рублей).

Также забрать пенсионные накопления теперь смогут киргизстанцы, официально признанные безработными.

Им предоставляется возможность получить эти деньги на период не более трёх месяцев в размере прожиточного минимума, а в случае наличия суммы меньше прожиточного минимума — все эти деньги.

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