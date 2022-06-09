Бишкек, , 21:39 — REGNUM Ввести ограничение на выезд за рубеж для девушек в возрасте от 18 до 20 лет предложил депутат Шайлообек Атазов на заседании парламента Киргизии сегодня, 9 июня.

Киргизия Mr. Theklan

Парламентарий считает, что юных киргизстанок можно выпускать из страны только после замужества или вместе с родителями.

Свою идею народный избранник попытался обосновать «острыми проблемами миграции».

«Пусть отвечающие за миграцию госорганы предоставят необходимую информацию на заседании парламентского комитета. Нужно рассмотреть законы в этой сфере», — подытожил Атазов.

Напомним, что это не первый случай, когда киргизские депутаты предлагают запретить девушкам определённого возраста покидать пределы Киргизии.

Так, в марте 2012 года депутат Ыргал Кадыралиева инициировала законопроект об ограничении на выезд из страны для девушек до 22-х лет. А в июне 2015 года с аналогичным предложением выступил депутат Турсунбай Бакир уулу.

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