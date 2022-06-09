Москва, 9 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Популярная певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) не подтвердила информацию о своём романе с рэпером Давой (Давид Манукян). Об этом сообщил портал StarHit 9 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мари Краймбрери

По словам исполнительницы, в настоящий момент её с Манукяном связывает исключительно дружба: «Слухи о романе — это слухи». В то же время Краймбрери отметила, что рэпер является «классным пацаном», к которому она положительно относится.

Ранее пользователи в Сети заподозрили, что у Мари Краймбрери роман с Давой. Поводом для подобного мнения стало совместное времяпрепровождение пары в Дубае (ОАЭ).