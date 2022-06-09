Рим, 9 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Партия «Вперед, Италия» обратится к властям страны с призывом «предотвратить нанесение смертельного удара по автомобильной промышленности», заявил 9 июня координатор партии, экс-спикер Европарламента Антонио Таяни.

Олаф Косинский Антонио Таяни

Речь идет о десятках тысяч рабочих мест, напомнил Таяни.

Ранее Европарламент поддержал запрет на продажу новых автомобилей на бензине и дизеле с 2035 года. Решение будет приниматься Еврокомиссией и Советом ЕС. Премьер-министр Италии имеет формальное право его заблокировать.