Вашингтон, , 21:27 — REGNUM США за последние 20 лет поддерживали деятельность 46 различных гражданских лабораторий, учреждений здравоохранения и центров диагностики на Украине, взаимодействуя с ними в мирных целях, сообщается в заявлении Пентагона, опубликованном 9 июня.

Сальватор Роза. Аллегория лжи. 1640-е

По утверждению военного ведомства США, американские военные «совместно работали над улучшением биологической защищенности Украины, эпиднадзора за болезнями людей и животных, оказывая за последние 20 лет поддержку 46 украинским мирным лабораториям, объектам здравоохранения и учреждениям, занимающимся диагностикой заболеваний. Совместные программы были сосредоточены на укреплении мер безопасности в сфере здравоохранения и сельского хозяйства в контексте нераспространения [ОМУ]»,

«Эта работа, которая зачастую велась в партнерстве с такими организациями, как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная организация по охране здоровья животных, привела к повышению безопасности и эффективности эпиднадзора и процесса выявления заболеваний», — утверждает Пентагон.

Как утверждают в американском военном ведомстве, на Украине нет программ создания ядерного, биологического или химического оружия.

Напомним, Минобороны России после начала спецоперации на Украине, регулярно публикует документы о деятельности биолабораторий Пентагона на Украине, в том числе опытах над людьми, а также об изучении возбудителей смертельно опасных болезней, таких как чума, сибирская язва, туляремия, холера и другие патогены.

Читайте ранее в этом сюжете: Яровая назвала биолаборатории новой системой зависимости мира от США