Бухарест, 9 июня 2022, 21:28 — REGNUM Суд столицы Румынии постановил взыскать с местной жительницы штраф в размере 10 тыс. леев ($2 тыс.) за категорический отказ стерилизовать находящихся у нее собак. Об этом 9 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Нарсис Диаз. Бегущие собаки. 1853
Нарсис Диаз. Бегущие собаки. 1853

Согласно официальной информации, владелица двух беспородных самок не выполнила предписание городской администрации «Об обязательной санитарной обработке животных в городских условиях».

«При определении размера этой санкции судьи учли тот факт, что ранее ответчица регулярно подбрасывала новорожденных щенков в парки и лесные массивы, чем провоцировала гибель животных», — отмечает цитируемый источник.

Как утверждают эксперты, нынешний случай является прецедентом в румынской юриспруденции. Ранее за нежелание регулировать рождаемость собак и кошек их владельцы ограничивались устным предупреждением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Каролине «любительница» животных замучила до 30 собак и кошек