Бухарест, 9 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Суд столицы Румынии постановил взыскать с местной жительницы штраф в размере 10 тыс. леев ($2 тыс.) за категорический отказ стерилизовать находящихся у нее собак. Об этом 9 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Нарсис Диаз. Бегущие собаки. 1853

Согласно официальной информации, владелица двух беспородных самок не выполнила предписание городской администрации «Об обязательной санитарной обработке животных в городских условиях».

«При определении размера этой санкции судьи учли тот факт, что ранее ответчица регулярно подбрасывала новорожденных щенков в парки и лесные массивы, чем провоцировала гибель животных», — отмечает цитируемый источник.

Как утверждают эксперты, нынешний случай является прецедентом в румынской юриспруденции. Ранее за нежелание регулировать рождаемость собак и кошек их владельцы ограничивались устным предупреждением.