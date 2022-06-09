Санкт-Петербург, , 22:22 — REGNUM Известный певец Гарик Сукачёв выступит вместо группы «Би-2» в ресторане Ginza во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщило информационное агенство «‎ТАСС» со ссылкой на PR-менеджера ресторанов под знаком качества Ginza Project 9 июня.

Гарик Сукачёв на концерте в Донецке. 2010 Andrew Butko

Так, вместо запланированного на 17 июня 2022 года концерта «Би-2» на сцене петербургского ресторана Ginza состоится выступление Сукачёва, но на день раньше — 16 июня 2022-го. Как уточнил PR-менеджер, подобные изменения связаны с динамикой продаж билетов на мероприятие.

Ранее группа «Би-2» отказалась выступать на концерте с плакатом «‎Zа президента» в Омске. Решение музыкантов подверглось критике со стороны пользователей Сети.

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