Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Известный певец Гарик Сукачёв выступит вместо группы «Би-2» в ресторане Ginza во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщило информационное агенство «‎ТАСС» со ссылкой на PR-менеджера ресторанов под знаком качества Ginza Project 9 июня.

Andrew Butko Гарик Сукачёв на концерте в Донецке. 2010

Так, вместо запланированного на 17 июня 2022 года концерта «Би-2» на сцене петербургского ресторана Ginza состоится выступление Сукачёва, но на день раньше — 16 июня 2022-го. Как уточнил PR-менеджер, подобные изменения связаны с динамикой продаж билетов на мероприятие.

Ранее группа «Би-2» отказалась выступать на концерте с плакатом «‎Zа президента» в Омске. Решение музыкантов подверглось критике со стороны пользователей Сети.