Вашингтон, 9 июня, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) планирует понизить свой прогноз относительно роста мировой экономики в 2022 году. Об этом сообщил на брифинге 9 июня официальный представитель фонда Джерри Райс.

Международный валютный фонд

Он напомнил, что в апреле МВФ уже пересмотрел свой прогноз роста мирового ВВП по итогам текущего года, снизив его с прежних 4,4% до 3,6%.

«С того времени произошёл ряд событий, которые могут привести к аналогичному действию в дальнейшем», — сказал Райс, уточнив, что свой следующий доклад МВФ планирует опубликовать в июле.

Ранее эксперты МВФ назвали текущее состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны, указав в качестве причин этого продолжающуюся пандемию COVID-19 и кризис вокруг Украины.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Всемирный банк понизил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,1% до 2,9%.