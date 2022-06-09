Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 апреля 2022 года составила 5 млн 369,7 тыс. человек и с начала текущего года уменьшилась на 7,8 тыс. человек или на 0,1%.

Танцы на набережной в Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе–марте 2022 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 1023 человека», — сообщили 9 июня в Петростате.

За январь–март 2022 года в Петербурге родилось 12 384 младенца, что на 240 человек больше, чем за тот же период 2021 года. В расчете на 1000 человек населения рождаемость возросла на 1,1%.

За первые три месяца 2022 года в Петербурге скончались 20 347 человек, это на 783 человека меньше, чем за такой же период 2021 года. В расчете на 1000 человек населения смертность в Петербурге снизилась на 3,1%. Естественная убыль составила 7963 человека (-9%).

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Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 апреля 2022 года составила 1 млн 917,3 тыс. человек, из которых городское — 1 млн 287,5 тыс. человек, сельское — 629,8 тыс. человек. С начала года население Ленобласти увеличилось на 5,7 тыс. человек, или на 0,3%.

«Рост численности населения в январе–марте 2022 года произошел за счет миграционного прироста. Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил ее на 110%», — прокомментировали в Петростате.

За январь–март 2022 года в Ленинградской области родилось 2879 малышей, что на 366 человек меньше, чем за аналогичный же период 2021 года. В расчете на 1000 человек населения рождаемость в регионе сократилась на 12,9%.

За первые три месяца 2022 года в Ленобласти умерли 8066 человек, это на 170 человек меньше, чем за тот же же период 2021 года. В расчете на 1000 человек населения смертность в Ленобласти уменьшилась на 3,4%. Естественная убыль населения составила 5187 человек (-9%).

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