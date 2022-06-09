Рим, 9 июня, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Цена за литр бензина в Италии 9 июня вновь превысила отметку в два евро, сообщают профильные СМИ.

ArtTower АЗС Shell

На заправках с обслуживанием цена еще выше — в среднем 2,13 евро за литр.

В Италии до апреля 2022 года действовали одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля. Снизив их вдвое, власти страны сумели увести цены ниже уровня 2 евро за литр. Однако теперь этот уровень вновь преодолен.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 30 млрд евро.