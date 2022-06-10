Белград, 10 июня, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Сербия и Черногория должны «перезагрузить» свои двухсторонние отношения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 9 июня в интервью черногорским СМИ.

Predsednik.rs Президент Черногории Мило Джуканович и президент Сербии Александр Вучич

По его словам, у сербов и черногорцев «нет никого, кто был бы им ближе», чем они друг другу.

«Я надеюсь, что в будущем мы можем много того сделать вместе, даже облегчить предстоящую зиму друг другу, так как это будет очень трудная зима и для одной, и для другой страны. Надо медленно перезагружать наши отношения и начинать строить их заново, чтобы вернуть те эмоции, которые были раньше — уважение, любовь», — заявил Вучич телеканалу «Адрия».

Президент Сербии также отметил, что в скором будущем планирует посетить Черногорию.

«Я в любом случае приеду в Черногорию, с официальным или с частным визитом — это другой вопрос. Премьер-министр ЧерногорииДритан Абазович получил приглашение приехать с официальным визитом в Сербию 29 июня, и мы ему будем рады», — рассказал Вучич.

Напомним, что Александр Вучич в течение своего первого президентского мандата ни разу не посетил Черногорию с официальным визитом, хотя эта страна граничит с Сербией и около 30% её населения составляют сербы.