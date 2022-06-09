Сочи, Краснодарский край, 9 июня 2022, 21:09 — REGNUM Стойка левого шасси вспыхнула у самолёта авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, во время посадки в аэропорту Сочи, передаёт 9 июня РЕН-ТВ.
По данным пресс-службы воздушной гавани, всех пассажиров (191 человека) эвакуировали. При этом никто не пострадал.
«В настоящее время идёт замена шасси на воздушном судне», — говорится в сообщении. Воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.
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