Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Стойка левого шасси вспыхнула у самолёта авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, во время посадки в аэропорту Сочи, передаёт 9 июня РЕН-ТВ.

Шасси самолёта

По данным пресс-службы воздушной гавани, всех пассажиров (191 человека) эвакуировали. При этом никто не пострадал.

«В настоящее время идёт замена шасси на воздушном судне», — говорится в сообщении. Воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.