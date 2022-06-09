Москва, , 21:57 — REGNUM Известная певица Кристина Орбакайте рассказала о том, в каких условиях живёт в Майами (США). Об этом написал портал «МК в Питере» 9 июня.

Кристина Орбакайте Ермолаев Алексей

«Там все располагает к отдыху! Отдыхаешь головой и телом от всего. Я, наконец, могу ходить в спортивной обуви, не пользоваться сильным макияжем. Дизайн квартиры придумывали мы всей семьей. Я люблю минимализм с элементами декора. Поэтому у нас просторно, пространство не нагружено. Но при этом очень уютно», — призналась артистка. Стоит отметить, что стоимость подобного жилья Орбакайте раскрывать не стала.

Напомним, в конце февраля 2022 года появились слухи об эмиграции Кристины Орбакайте из России. Спустя месяц певица вернулась в Россию из США, заявив о намерении заниматься концертной деятельностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Ивлеева рассказала о требованиях к будущему жениху